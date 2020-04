Cal-Maine Foods: So könnte es weitergehen!

Der Cal-Maine Foods-Kurs wird am 19.04.2020, 05:16 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 41.59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Cal-Maine Foods nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,36 Prozentpunkte (2,72 % gegenüber 2,36 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cal-Maine Foods beläuft sich mittlerweile auf 40,34 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 41,54 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,97 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 38,23 USD. Somit ist die Aktie mit +8,66 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Cal-Maine Foods erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (55 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 32,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,54 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Cal-Maine Foods erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.