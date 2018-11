'Caixin'-Einkaufsmanagerindex für Chinas Industrie kaum verändert

FRANKFURT/PEKING (dpa-AFX) - In Chinas Industriebetrieben hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Oktober kaum verändert.



Der von der Wirtschaftszeitung "Caixin" ermittelte Indexwert hielt sich weiter an der sogenannten Expansionsschwelle. Am Donnerstag meldete die Zeitung einen Anstieg des Stimmungsindikators um 0,1 Punkte auf 50,1 Zähler. Auch wenn der Zuwachs denkbar knapp ist, handelt es sich um die erste Stimmungsaufhellung nach vier Rückgängen in Folge.

Der Indexwert liegt weiter an der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf eine Stagnation in Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hin. Die Umfrage von "Caixin" bildet schwerpunktmäßig die Stimmung in den kleineren und mittleren Industriebetrieben in China ab.

Bereits am Mittwoch hatte das chinesische Statistikamt den offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für Oktober veröffentlicht, der sich eher auf die großen und staatlichen Unternehmen konzentriert. Hier hatte es einen Rückgang von 50,8 auf 50,2 Punkte gegeben. Nach Einschätzung von Experten lastet der Handelsstreit zwischen den USA und China auf der Stimmung in den Führungsetagen der Industriebetriebe./jkr/jsl/fba