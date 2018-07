Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) investiert 250 Mio. $ in Avison Young, um Strategie der Gewerbeimmobilienfirma für Wachstum und globale Expansion voranzutreiben

Toronto und Montréal (ots/PRNewswire) -Alle $-Angaben beziehen sich auf CDNMark E. Rose, Chair und CEO von Avison Young, das weltweitwachstumsstärkste private und direktorengeführte globaleDienstleistungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, hat heutebekanntgegeben, dass Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ),einer der führenden institutionellen Vermögensverwalter in Kanada,Vorzugskapital im Wert von 250 Mio. $ investiert hat, um denstrategischen Wachstumsplan von Avison Young zu unterstützen.Avison Young wird die Finanzmittel in Übernahmen und die Besetzungvon Schlüsselpositionen innerhalb des Unternehmens investieren, umseine weltweite Präsenz und sein Dienstleistungsangebot weiterauszubauen. Ein Teil des Erlöses wird zudem verwendet, um die Anteiledes derzeitigen Private-Equity-Partners Parallel49 Equity (vormalsTricor Pacific Capital Inc.) sowie Anteile verschiedener anderernicht geschäftsführender Gründer und früherer Direktoren von AvisonYoung zurückzukaufen. Einzelheiten zu der heute abgeschlossenenTransaktion wurden nicht genannt.CDPQ verwaltet ein Nettovermögen von 298,5 Mrd. $ und investiertweltweit in verschiedene Märkte und Sektoren, darunter PrivateEquity, Immobilien und Infrastruktur."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der global vernetztenCDPQ und werden gegenseitig von Expertise, Geschäftszufluss,Marktdaten und Ressourcen profitieren. Wir bauen unsere Präsenz alsbreit aufgestellter Dienstleister für Gewerbeimmobilien inNordamerika und anderen globalen Schlüsselmärkten weiter aus",kommentierte Rose."Wir begrüßen die Unterstützung unserer Wachstumsstrategie durchCDPQ. Wir haben mit 11 Niederlassungen in Kanada angefangen, ausdenen in weniger als 10 Jahren 84 Niederlassungen in ganz Nordamerikaund Europa geworden sind. Die Umsätze haben sich in dieser Zeit mehrals verfünfzehnfacht. Durch die Investition der CDPQ bekommt unsereStrategie zusätzlichen Schwung. Ziel ist die aggressive Stärkungunserer innovativen und technologiebasierten Leistungskompetenz undMarktpräsenz, um unsere Mandanten im sprunghaften Immobiliensektorvon heute bestmöglich zu betreuen."Rose weist auch darauf hin, dass sich durch Struktur derTransaktion nichts an Avison Youngs besonderer Position als privateund direktorengeführte Organisation ändert. Die Direktoren von AvisonYoung besitzen nach der Transaktion weiterhin 100 % der Stammaktiendes Unternehmens."Unsere direktorengeführte, kollaborative Kultur ist einer unsererzentralen Erfolgsfaktoren. Diese Transaktion erhält dieharmonisierten Interessen eines aktionärsgeführten Unternehmens",sagte Rose."Avison Youngs Erfolgsbilanz und erfahrenes Team sprechen fürsich. Mit einer konsequent durchdachten und umgesetztenGeschäftsstrategie konnte das Unternehmen in den zurückliegendenJahren ein beachtliches Wachstum erzielen, insbesondere durch dieErschließung internationaler Märkte mit hohem Potenzial", sagteStéphane Etroy, Executive Vice-President und Head of Private Equitybei CDPQ. "Mit seiner besonderen Unternehmenskultur und seinerlangfristigen Vision ist Avison Young ein idealer Partner für CDPQ.Wir freuen uns darauf, die zukünftige Wachstumsstrategie desUnternehmens zu unterstützen."Avison Young gab ebenfalls bekannt, dass CDPQ drei Mitglieder desneunköpfigen Vorstands von Avison Young benennen wird.Credit Suisse hat Avison Young in Finanzangelegenheiten inZusammenhang mit der Transaktion beraten. DLA Piper LLP (US) undStikeman Elliott LLP haben Avison Young in Rechtsangelegenheitenberaten.Informationen zu Caisse de dépôt et placement du QuébecCaisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ist einlangfristiger institutioneller Investor, der Fonds hauptsächlich füröffentliche und halböffentliche Pensions- und Versicherungspläneverwaltet. Zum 31. Dezember 2017 hielt das Unternehmen einNettovermögen von 298,5 Mrd. $. Als einer der führendeninstitutionellen Vermögensverwalter in Kanada investiert CDPQweltweit in große Finanzmärkte, Private Equity, Infrastruktur,Immobilien und Privatverschuldung. http://www.cdpq.comInformationen zu Avison YoungAvison Young ist das weltweit wachstumsstärkste private unddirektorengeführte globale Dienstleistungsunternehmen fürGewerbeimmobilien. Avison Young mit Hauptsitz in Toronto (Kanada) istein internationaler Firmenverbund in Besitz und unter Leitung seinerDirektoren. Dem Unternehmen, das 1978 gegründet wurde, gehören über2.600 Immobilienexperten in 84 Büros an, die Eigentümern und Mieternvon Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Mehrfamilien- undGastgewerbeobjekten wertschöpfende, kundenorientierteDienstleistungen im Bereich Anlageverkäufe, Vermietung, Beratung,Management, Finanzierung und Hypothekenplatzierung bieten.http://www.avisonyoung.com- Sherry Quan, Principal und Global Director of Communications &Media Relations, Avison Young: 604.647.5098; Mobil: 604.726.0959- Jean-Benoît Houde, Senior Advisor, Strategic Communications, CDPQ:514.847.5493- Cesaltine Gregorio, Senior Advisory Director, Global MediaRelations, CDPQ: 212.596.6314- Mark Rose, Chair und CEO, Avison Young: 416.673.4028- Christine Battist, Principal und Chief Financial Officer, AvisonYoung: 312.957.7617Pressekontakt:für Medien:Sherry Quan+1-604-647-5098 oder +1-604-726-0959E-Mail: sherry.quan@avisonyoung.comOriginal-Content von: Avison Young Commercial Real Estate (BC), übermittelt durch news aktuell