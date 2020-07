Cairn Homes: Gut oder schlecht?

An der Heimatbörse London notiert Cairn Homes per 11.07.2020, 18:30 Uhr bei 0.881 EUR. Cairn Homes zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Unsere Analysten haben Cairn Homes nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Cairn Homes ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cairn Homes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,32, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,99, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cairn Homes liegt bei einem Wert von 14,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 65,11) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cairn Homes damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Cairn Homes lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cairn Homes in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

