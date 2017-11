Cainiao und 4PX halten große Eröffnungsfeier für International Intelligent Logistics Park - tonangebend für die neue Zukunft der Logistik

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Cainiao und 4PX feiertengemeinsam die Eröffnung ihres neuen International IntelligentLogistics Parks in Dongguan, Guangdong Provinz. Primär soll derLogistikpark als Konsolidierung-Zentrum für die internationalenUnternehmen von Alibaba Aliexpress und Taobao/Tmall fungieren und istdarauf ausgelegt, einen jährlichen Durchlauf von 100.000 Tonnen anPaketen abzuwickeln. So werden 500 Milliarden RMB an jährlichengrenzüberschreitenden E-Commerce-Verkäufen unterstützt und mehrereMillionen ausländische Käufer und hundertausende Verkäufer aus demInland bedient. Darüber hinaus ist der Park integraler Bestandteilder Bemühungen von 4PX, Versorgungsketten zu optimieren und dasglobale Auftragsabwicklungsvermögen zu erhöhen. Die Eröffnung desLogistikparks fand rechtzeitig zur Handhabung des immensenVolumenschubs am 11.11. statt, Tag des Shoppingfestivals im Rahmendes chinesischen Feiertags für Alleinstehende (Singles' Day).Der Cainiao und 4PX International Intelligent Logistics Parkumfasst eine Fläche von 21.000 Quadratmetern und ist zur Zeit dasgrößte und intelligenteste grenzüberschreitende E-Commerce-Zentrumfür Verpackungsprozesse in China. Das von Cainiao und 4PX errichteteZentrum verfügt nebst anderen Ausrüstungen über automatische Wiege-und Sortierungssysteme sowie Teleskopförderungs- undKonsolidierunganlagen. Basierend auf jahrelanger, unabhängigerForschung und Erfahrung im Bereich der Logistikentwicklung wurden dieKernsysteme der intelligenten Logistikeinrichtung intern von 4PXsTeam aus 300 IT-Experten entwickelt. So wird nicht nur der effizienteund stabile Betrieb des gesamten Parks gewährleistet, sondern auchLieferzeiten und Verbrauchererfahrung verbessert.4PX ist zukunftsweisend für grenzüberschreitendeE-Commerce-LogistikAls einer der größten Logistikanbieter für grenzüberschreitendenE-Commerce für Export und Import in China bemüht 4PX sich auf seinemWeg hin zum internationalen Wettbewerb um fortlaufende Innovation.Mit der dynamischen Expansion internationalerAuftragsabwicklungszentren, der Eröffnung des Cainiao und 4PXInternational Intelligent Logistics Parks und großangelegtemFlugzeugcharter bis hin zur globalen Entwicklung desDirektlieferservice-Netzwerks "4PX Grid" treibt 4PX seine globalenAuftragsabwicklungs- und Direktlieferservice-Netzwerke fortwährendvoran, um seine grenzüberschreitenden Geschäfte C2G (China toGlobal), G2C (Global to China) und G2G (Global to Global) weiterauszuweiten. Durch einzigartige Wettbewerbsfähigkeit und eineführende Rolle in der Zukunft des grenzüberschreitenden E-Commercebemüht sich 4PX, nicht nur für Chinas grenzüberschreitendenE-Commerce, sondern auch für E-Commerce auf globaler Ebene einsmarteres, globales Logistiknetzwerk zu errichten.Pressekontakt:Shi Lei+86-15625252839shilei@4px.comOriginal-Content von: 4PX, übermittelt durch news aktuell