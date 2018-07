Cafe De Coral: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Kurs der Aktie Cafe De Coral stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 19,6 HKD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Cafe De Coral ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gaming, Lodging & Restaurants) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,82 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 121,41 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

