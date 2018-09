Cafe De Coral: Ist jetzt alles möglich?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Cafe De Coral per 10.09.2018 bei 19,08 HKD. Cafe De Coral zählt zu "Restaurants".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cafe De Coral in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cafe De Coral haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Cafe De Coral bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cafe De Coral wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Cafe De Coral auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Cafe De Coral hat mit einer Dividendenrendite von 4,25 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,73%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche beträgt +1,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cafe De Coral-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.