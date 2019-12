Caesarstone: Ist das wirklich normal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Caesarstone, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.12.2019, 01:59 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 14.9 USD.

Die Aussichten für Caesarstone haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Caesarstone erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Sell" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Caesarstone vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (12 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -19,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Caesarstone erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Caesarstone erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 10,31 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,1 Prozent im Branchenvergleich für Caesarstone bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,53 Prozent im letzten Jahr. Caesarstone lag 8,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Caesarstone weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,89 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 2,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,78 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.