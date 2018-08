Caesarstone: Geht es jetzt los?

Am 24.08.2018 ging die Aktie Caesarstone an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 18,9 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Caesarstone auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,86 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Home & Office Products) von 53,5. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Caesarstone auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Caesarstone hat mit einer Dividendenrendite von 3,23 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,9%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt +1,34. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Caesarstone-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Caesarstone-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Caesarstone vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (23,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,9 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Caesarstone eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.