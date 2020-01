Caesars Entertainment: Kann das wirklich gut gehen?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Caesars Entertainment am 27.01.2020, 06:19 Uhr, mit dem Kurs von 13.61 USD. Die Aktie der Caesars Entertainment wird dem Segment "Casinos & Spiele" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Caesars Entertainment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Caesars Entertainment-Aktie: der Wert beträgt aktuell 47,83. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Caesars Entertainment weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,5), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Caesars Entertainment damit ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Caesars Entertainment wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Caesars Entertainment aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Caesars Entertainment liegt im Mittel wiederum bei 13,58 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,6 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,12 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Caesars Entertainment insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Caesars Entertainment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 18,14 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,41 Prozent im Branchenvergleich für Caesars Entertainment bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10 Prozent im letzten Jahr. Caesars Entertainment lag 48,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.