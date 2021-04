Caesars Entertainment Aktie: $400 Mio. in die Renovierung der Casino-Immobilien investiert!

Caesars Entertainment Inc. (NYSE:CZR) investiert 400 Millionen Dollar in die Modernisierung und Renovierung von drei seiner Casinos in Atlantic City und New Jersey.

Was passiert ist

Das Unternehmen besitzt und betreibt Caesars, Harrah’s Resort und Tropicana Atlantic City. Die Pläne für die Häuser beinhalten aktualisierte Innenausstattungselemente, Verbesserungen der Spielflächen der Casinos und neue Gastronomiekonzepte in den drei Häusern.

