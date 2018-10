Cadogan Petroleum: Jetzt geht’s los!

Der Kurs der Aktie Cadogan Petroleum stand am 05.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 7,75 GBP. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Cadogan Petroleum nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cadogan Petroleum. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Cadogan Petroleum damit 47,74 Prozent unter dem Durchschnitt (43,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 43,42 Prozent. Cadogan Petroleum liegt aktuell 47,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Die Aktie von Cadogan Petroleum gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 137,53 insgesamt 305 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 33,96 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".