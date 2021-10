Cadence Bancorporation Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Cadence-Kurs wird am 17.10.2021, 05:20 Uhr an der Heimatbörse New York mit 22.16 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat Cadence auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cadence erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 120,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 9,41 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +110,8 Prozent im Branchenvergleich für Cadence bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,47 Prozent im letzten Jahr. Cadence lag 109,73 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Cadence hat mit einer Dividendenrendite von 2,85 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -0,26. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cadence-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cadence-Aktie ein Durchschnitt von 21,06 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,16 USD (+5,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 21,37 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cadence ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Cadence erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.