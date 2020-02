Cachet Pharmaceutical: Alles unter Kontrolle?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Cachet Pharmaceutical per 26.02.2020, 04:45 Uhr bei 15.68 CNH. Cachet Pharmaceutical zählt zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cachet Pharmaceutical auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Cachet Pharmaceutical mit einer Rendite von 3,62 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,2 Prozent. Auch hier liegt Cachet Pharmaceutical mit 9,82 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Bei Cachet Pharmaceutical konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Cachet Pharmaceutical in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Cachet Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Cachet Pharmaceutical niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 1,57 Prozentpunkte (0,94 % gegenüber 2,51 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".