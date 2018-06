Cabrio parken: bei offenem Fenster Abschleppgefahr / R+V-Infocenter: Unbefugte Benutzung ausschließen

Wiesbaden (ots) - Fenster weit offen: So stellen vieleCabrio-Besitzer an heißen Tagen ihr Auto ab. Doch dann darf diePolizei das Auto abschleppen - und der Besitzer muss die Kostenübernehmen, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Keine Rollespielt jedoch, ob das Verdeck offen ist oder nicht.Unbefugte Benutzung ausschließenDer Grund für die scheinbar widersprüchliche Rechtslage: DerStraßenverkehrsordnung zufolge müssen grundsätzlich alleKraftfahrzeuge beim Parken gegen unbefugte Benutzung gesichert sein.Das gilt auch für Cabrios. "Das bedeutet, dass die Fahrer sie nichtmit offenen Fenstern abstellen dürfen - selbst wenn das Parken mitgeöffnetem Verdeck erlaubt ist", sagt Karl Walter, AbteilungsdirektorKfz-Schaden bei der R+V Versicherung.Die Begründung: Dritte ohne Fahrerlaubnis könnten sich Zugang zumFahrzeug verschaffen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden - undzwar ohne große Hindernisse überwinden zu müssen. AusSicherheitsgründen darf die Polizei also jedes Fahrzeug - nicht nurCabrios - mit offenen Fenstern abschleppen lassen. Auf den Halterkommen dann die kompletten Abschleppkosten und Gebühren zu. DiePolizei muss hierbei jedoch sicherstellen, dass diese Maßnahmeverhältnismäßig ist. "Sie wird sicherlich erst versuchen, den Fahrerzu kontaktieren", so R+V-Experte Walter.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell