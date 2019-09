Cabot Oil & Gas: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Cabot Oil & Gas":

Am 27.09.2019, 00:23 Uhr notiert die Aktie Cabot Oil & Gas an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 17.18 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cabot Oil & Gas auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cabot Oil & Gas beträgt das aktuelle KGV 12,83. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 75,42. Cabot Oil & Gas ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cabot Oil & Gas weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,22 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,22 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Cabot Oil & Gas in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cabot Oil & Gas wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.