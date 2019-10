Cabot: Faktencheck!

Für die Aktie Cabot stehen per 26.10.2019, 05:23 Uhr 45.64 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cabot zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Cabot haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cabot aktuell 3,13. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Cabot bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Cabot-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Cabot-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Cabot aus dem letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 53 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (44,7 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cabot somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cabot für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Cabot für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Cabot insgesamt ein "Sell"-Wert.