Cable One: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Für die Aktie Cable One stehen per 15.02.2020, 18:23 Uhr 1774 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cable One zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Cable One haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cable One als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1470 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -17,14 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1774 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cable One beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,53 Prozent und liegt mit 0,36 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,89) für diese Aktie. Cable One bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 52,63 liegt Cable One unter dem Branchendurchschnitt (86 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 379,71 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.