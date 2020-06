Cable One: Ist jetzt alles möglich?

An der Börse New York notiert die Aktie Cable One am 07.06.2020, 05:08 Uhr, mit dem Kurs von 1741.83 USD. Die Aktie der Cable One wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cable One einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cable One jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cable One im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cable One. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Cable One erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Cable One aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1600 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1741,83 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Cable One erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,52 % ist Cable One im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,83 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,32 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.