Cabco for J C Penney Debentures: Das kann einfach nicht wahr sein

In unserer neuen Analyse nehmen wir Cabco for J C Penney Debentures unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Cabco for J C Penney Debentures-Aktie notierte am 26.07.2018 mit 13,46 USD.

Unsere Analysten haben Cabco for J C Penney Debentures nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cabco for J C Penney Debentures-Aktie ein Durchschnitt von 13,69 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,46 USD (-1,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (13,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,66 Prozent Abweichung). Die Cabco for J C Penney Debentures-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Cabco for J C Penney Debentures erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Cabco for J C Penney Debentures liegt bei 50,54, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cabco for J C Penney Debentures bewegt sich bei 51,55. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cabco for J C Penney Debentures wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Cabco for J C Penney Debentures auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.