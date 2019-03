Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "CORPORATE ASSET BACKED CORP CA":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs. Die Aktie notiert im Handel am 27.03.2019, 10:47 Uhr, mit 21,12 USD.

Unser Analystenteam hat Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,55 USD. Der letzte Schlusskurs (21,11 USD) weicht somit -2,04 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (20,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,73 Prozent), somit erhält die Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cabco Series 2004-101 Goldman Sachs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.