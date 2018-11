Cabbeen Fashion: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Für die Aktie Cabbeen Fashion aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 27.11.2018 ein Kurs von 2,19 HKD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cabbeen Fashion weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,86 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 2,71 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Cabbeen Fashion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um -1,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +2,98 Prozent im Branchenvergleich für Cabbeen Fashion bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,8 Prozent im letzten Jahr. Cabbeen Fashion lag 2,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cabbeen Fashion-Aktie hat einen Wert von 58,33. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,33). Wie auch beim RSI7 ist Cabbeen Fashion auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,33). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Cabbeen Fashion.