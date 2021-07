Cabaletta Bio: Endlich?

Der Kurs der Aktie Cabaletta Bio steht am 07.07.2021, 09:44 Uhr bei 8 USD.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cabaletta Bio entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cabaletta Bio-Aktie beträgt dieser aktuell 11,57 USD. Der letzte Schlusskurs (8 USD) liegt damit deutlich darunter (-30,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cabaletta Bio somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (9,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,71 Prozent), somit erhält die Cabaletta Bio-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Cabaletta Bio auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Cabaletta Bio lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cabaletta Bio in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cabaletta Bio als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 21 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 162,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 8 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cabaletta Bio?

Wie wird sich Cabaletta Bio nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Cabaletta Bio Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Cabaletta Bio Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken