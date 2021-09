C&s Paper: Faktencheck!

C&s Paper weist am 05.09.2021, 13:34 Uhr einen Kurs von 17.18 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltsprodukte" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir C&s Paper auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die C&s Paper-Aktie beträgt dieser aktuell 24,84 CNH. Der letzte Schlusskurs (17,18 CNH) liegt damit deutlich darunter (-30,84 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält C&s Paper somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (21,97 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,8 Prozent), somit erhält die C&s Paper-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird C&s Paper auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die C&s Paper-Aktie hat einen Wert von 80,49. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,87). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist C&s Paper auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für C&s Paper.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für C&s Paper in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für C&s Paper haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. C&s Paper bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

