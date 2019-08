C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13. Die Aktie schloss den Handel am 21.08.2019 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 19.61 USD.

Unser Analystenteam hat C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 führt bei einem Niveau von 36,32 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,65 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13-Aktie ein Durchschnitt von 20,69 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,61 USD (-5,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 20,47 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält C-Tracks ETN on Miller/Howard Fundamental MLP Index Series B Due July 13 auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.