C&S Paper: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der C&S Paper-Schlusskurs wurde am 21.09.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 8,08 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

C&S Paper haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: C&S Paper hat mit einer Dividendenrendite von 0,73 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,48%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Consumer Products"-Branche beträgt -1,75. Aufgrund dieser Konstellation erhält die C&S Paper-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der C&S Paper ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die C&S Paper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,15, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,28, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für C&S Paper in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für C&S Paper haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. C&S Paper bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.