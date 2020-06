C-QUADRAT: Monatsbericht Mai 2020

Im Mai setzte sich die Gegenbewegung an den Kapitalmärkten fort. Während in der ersten Monatshälfte in Summe ein richtungsloser Handel vorherrschte, zogen die Kurse der Aktien und Unternehmensanleihen in der letzten Handelswoche an und konnten mit einem moderaten Plus schließen. Dabei war „unter der Oberfläche“ der Indexdaten eine ausgeprägte Branchenrotation erkennbar. Anfangs konnten wie im Vormonat die hochkapitalisierten Wachstumsunternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung