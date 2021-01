C-QUADRAT: Marktbericht Dezember 2020

14.01.2020 – Die Kapitalmärkte schlossen das Jahr mit einer insgesamt freundlichen Kursentwicklung ab. Wie im Vormonat stand das Thema Wirtschaftserholung und „Reflation" im Vordergrund, die zyklischen Marktsegmente wie Emerging Markets, Finanztitel, Industriegüter und Rohstoffe entwickelten sich am besten. Defensivere Marktbereiche konnten zumindest mit einem kleinen Plus den Monat abschließen, verloren haben primär hochwertige Staatsanleihen und der US Dollar, welcher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



