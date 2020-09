C-QUADRAT: Marktbericht August 2020

An den Kapitalmärkten wurde im August eine weitere langsame Normalisierung der wirtschaftlichen Situation eingepreist. Die Aktienmärkte tendierten fest, lediglich die Emerging Markets hinkten etwas hinterher. Wie in den Vormonaten profitierten vor allem die Wachstumsaktien mit dem Fokus auf den Technologiesektor. Aufgrund der anziehenden Inflationserwartungen stiegen die Zinsniveaus an, folglich gab es Kursrückgänge bei den deutschen und amerikanischen Staatsanleihen. Aufgrund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



