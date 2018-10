C-QUADRAT Investment Group AG startet neue strategische Kooperation mit Quantic Risk Solutions

Wien (ots) - Die C-QUADRAT Investment Group geht den nächstenstrategischen Schritt in Richtung Digitalisierung und beteiligt sichmit 50,1 % an der Quantic Risk Solutions GmbH. Das vor 6 Jahrengegründete Unternehmen, bestehend aus sechs Partnern, istspezialisiert auf quantitative Fundamental- und Risikoanalyse. DieC-Quadrat Investment Group verstärkt damit ihre Position im Bereichdes quantitativen Asset Managements und setzt dabei auf Technologiender nächsten Generation.Die selbstentwickelten Produkte "CreditDynamix" und "AssetDynamix"kombinieren auf innovative, quantitative Weise die gesamtenFinanzdaten von an der Börse gelisteten und auch nicht gelistetenUnternehmen. Die Systeme prognostizieren die finanzielle Entwicklungeinzelner Unternehmen. Dazu werden Markt- und Fundamentaldaten vollautomatisiert analysiert und daraus Risiko- und Investmentstrategienabgeleitet. Das zu berücksichtigende Firmenuniversum sowiespezifische makroökonomische Szenarien sind dabei individuelldefinierbar. Als Basis werden Daten von vielen Millionen Unternehmenweltweit quantitativ bewertet, prognostiziert, mit einemRisiko-Rating versehen und fließen in die Gesamtstrategien mit ein.Dieser quantitative Ansatz ist einzigartig und stellt eine neueEvolutionsstufe für die Risiko-, Versicherungs- und Investmentweltdar. Das Produkt "CreditDynamix" ist bereits bei mehrerenrenommierten und systemrelevanten europäischen Banken undVersicherungen im Einsatz."Mit dieser Beteiligung kann die C-Quadrat Investment Group ihreKompetenz im quantitativen Asset Management weiter ausbauen und dasProduktportfolio mit Services im Bereich Risikomanagement erweitern",freut sich C-Quadrat Gründer und CEO Alexander Schütz über die neuePartnerschaft."Mit der C-Quadrat Investment Group haben wir einen topprofessionellen Partner gefunden. Wir sind überzeugt, gemeinsam eineneue Benchmark in der Finanzbranche zu setzen", sagt Walter Mussil -Founder / Partner Quantic Risk Solutions.Rückfragehinweis:Rückfragehinweis C-Quadrat:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20, A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comRückfragehinweis Quantic Risk Solutions:Axel Walek MAOpernring 1/E522, A-1010 WienTel.: +43 699 10 30 1200E-Mail: aw@quanticrisk.comwww.quanticrisk.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3309/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell