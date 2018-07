C-MER Eye Care: Schluss mit der Unsicherheit!

Per 23.07.2018 wird für die Aktie C-MER Eye Care am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 7,05 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsdienste".Die Aussichten für C-MER Eye Care haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von C-MER Eye Care liegt bei einem Wert von 137,93. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" (KGV von 96,79) über dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist C-MER Eye Care damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

