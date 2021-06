C.H. Robinson verzeichnet Wachstum von 654% im Bereich erneuerbare Energien

EDEN PRAIRIE, Minnesota (ots) -- Das Logistikunternehmen reagiert mit seinem Serviceangebot auf die zentralen logistischen Herausforderungen und die steigende NachfrageEDEN PRAIRIE, Minnesota (ots) - C.H. Robinson (http://www.chrobinson.com/de), ein weltweit führendes Logistikunternehmen, verzeichnet ein Wachstum von 654% in den letzten drei Jahren bei Logistikleistungen für Kunden aus dem Bereich erneuerbare Energien. C.H. Robinson unterstützt diese Unternehmen bei ihren wachsenden Herausforderungen: Um die Nachfrage nach Wind- und Solarenergie decken zu können, müssen nicht nur Störungen in der globalen Lieferkette überwunden, sondern auch mit den Projekten verbundene Risiken, Schäden, Komplexität und Kosten reduziert werden. Die Herausforderungen entstehen durch das Pariser Klimaabkommen und durch das Ziel, Treibhausgase zu reduzieren sowie die Kosten für erneuerbare Energien im Vergleich zu fossilen Brennstoffen zu senken.C.H. Robinson verwaltet mit seiner intelligenten Lösung den Transport und die Logistik im Bereich erneuerbare Energien (https://www.chrobinson.com/en-us/lp/renewable-energy/) - von der Herstellung über die Installation bis zum Recycling. Das Ergebnis lässt sich sehen: Mit seinem Serviceangebot kann das Logistikunternehmen 14.000 Megawatt Energie erzeugen - genug Solarenergie, um 1,73 Millionen Elektroautos aufzuladen und genug Windenergie, um eine Stadt wie London vier Monate lang mit Strom zu versorgen."Bei der Bewältigung der Klimakrise steht zu viel auf dem Spiel - solche komplexen Projekte müssen gelingen", sagt Mike Short, President of Global Forwarding bei C.H. Robinson. "Die Lücke zwischen den Nachhaltigkeitszielen und den für ihr Erreichen benötigten erneuerbaren Energien kann nur mit einer funktionierenden Lieferkette geschlossen werden. Diese Lieferkette erstreckt sich über Kontinente: Windparks werden im Meer gebaut. Solarfarmen mit Millionen von Paneelen entstehen in der Wüste. Allein für die Herstellung eines Solarpanels müssen etwa 40 verschiedene Komponenten in eine Fabrik transportiert werden. Für diese Projekte gelten enge Zeitpläne und Budgets. Unternehmen riskieren Bußgelder in Millionenhöhe, wenn es irgendwo auf dem Weg zu Verzögerungen kommt."Unternehmen und Investoren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien vertrauen auf C.H. Robinson nicht nur bei der Transportabwicklung, sondern auch bei der Planung, dem Projektmanagement, der Expertise im Bereich der Zoll-Abwicklung, der Lagerhaltung und der Logistik vor Ort. In der Zusammenarbeit werden die Herausforderungen der Branche sichtbar:1. Materialtransport: Windturbinen werden immer größer. Der Transport der übergroßen Teile erfordert sowohl spezielles Fachwissen als auch Ausrüstung. In diesem Jahr gab es 100-mal mehr Ladung, als mit den zur Verfügung stehenden LKWs transportiert werden konnte. Das bedeutet, dass auf jeden verfügbaren Tieflader 100 Ladungen auf ihre Anlieferung warten. Die Solaranlagen wiederum besitzen empfindliche Elektronik und Glas, die leicht beschädigt werden können. Auch sie konkurrieren um Transportkapazitäten.2. Unvorhersehbarkeit: Der Transport von Waren wie Solarmodulen war bis vor einigen Jahren ein Massengeschäft mit niedrigen Kosten. Heutzutage sind Schiffskapazitäten knapp und teuer, da es wenige Schifffahrtslinien und einen weltweiten Container-Mangel gibt. Die Überlastung der Häfen erschwert genaue Angaben über die Ankunft eines Schiffes, die Entladung oder wann genügend LKWs für den Transport zur Verfügung stehen.3. Transparenz der Lieferkette: Alle Akteure entlang der Lieferkette müssen zu jeder Zeit den Standort jeder einzelnen Ladung kennen. Nur so können sie ihre (Notfall)- Planung, Zeitmanagement, Personalplanung und Kostenrechnung entsprechend aufstellen. Aus diesem Grund müssen alle Informationen zentralisiert zur Verfügung stehen.4. Knappes Budget und strenge Zeitvorgaben: Steigende Kosten - vom Polysilizium, das in Solarmodulen verwendet wird, über Aluminium bis hin zu Frachtkosten - erschweren es, Projekte rentabel durchzuführen. Unerwartete Kosten, zum Beispiel, wenn Projekte nicht wie geplant verlaufen, Fracht verspätet eintrifft oder Teile beschädigt sind, beeinflussen die Budgets erheblich. Entwickler und Investoren stehen beim Projektstart zudem oftmals unter Zeitdruck."In einem so volatilen Markt können sich Unternehmen keine Fehler im Lieferprozess leisten", sagt Jim Mancini, Vice President und Experte für erneuerbare Energien bei C.H. Robinson (https://www.chrobinson.com/en-us/lp/renewable-energy/). "Deshalb arbeiten wir daran, alle Eventualitäten vorauszusehen und mit unserer intelligenten, multimodalen Plattform Navisphere (https://www.navispherecarrier.com/) Transparenz zu schaffen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass alle Teile rechtzeitig am Zielort sind, die richtigen Transportmittel und Spezialausrüstungen verfügbar sind und die Teams für die Installation am Projektstandort vor Ort sind. Mit unserer Expertise und unserem globalen Serviceangebot helfen wir Unternehmen, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen."Über C.H. RobinsonC.H. Robinson löst einfache bis hochkomplexe Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und über alle Branchen hinweg. Mit einem verwalteten Frachtvolumen von über 21 Milliarden US-Dollar und 19 Millionen Sendungen pro Jahr ist das Unternehmen eine der größten Logistikplattformen der Welt. Sein globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht, dass die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, nahtlos geliefert werden. Mit der Kombination aus multimodalen Transportmanagementsystem und Expertise nutzt C.H. Robinson seinen Informationsvorsprung, um intelligentere Lösungen für mehr als 105.000 Kunden und 73.000 Vertragsspediteure zu liefern. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen zu erzielen. Als verantwortungsbewusster Global Citizen ist das Unternehmen sehr stolz darauf wichtige Initiativen, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter bewegen, mit Millionen von Dollar zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.chrobinson.com