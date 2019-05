C.H. Robinson übernimmt Dema Service S.p.A., um weltweite Präsenz auszubauen / Übernahme stärkt europäisches Landverkehrsgeschäft des Unternehmens weiter

Amsterdam (ots) - C.H. Robinson (NASDAQ: CHRW) baut seineweltweite Präsenz mit der Ankündigung der Übernahme der Dema ServiceS.p.A. (Dema Service) am 22. Mai 2019 weiter aus. Dema Service istein führender Anbieter europäischer Straßentransporte mit Sitz inItalien."Die Übernahme von Dema Service ist ein großartiger Meilensteinfür C.H. Robinson und wird unsere bestehende Präsenz in Italien,einem der größten Straßentransportmärkte Europas, weiter verstärken",so Jeroen Eijsink, President of Europe bei C.H. Robinson. "Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit mit den Kunden von Dema Service. Im Rahmender Kooperation bieten wir ihnen unsere gesamte Palette anLogistikdienstleistungen an und tragen somit zur Verbesserung ihrerLieferketten bei."Dies ist die zweite Übernahme in Europa für C.H. Robinson im Jahr2019. Vor kurzem erwarb das Unternehmen die Speditionsgruppe SpaceCargo, wodurch C.H. Robinson stärker in Spanien und Kolumbienvertreten ist.Dema Service ist ein privates Logistikunternehmen, dasStraßentransportdienstleistungen in ganz Europa anbietet. DerHauptsitz von Dema Service, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt undüber drei Niederlassungen in Italien, Polen und Tschechien verfügt,liegt in Pescara, Italien."Wir freuen uns, mit C.H. Robinson zu einem der weltweit größtenDrittanbieter für Logistik zu gehören (3PL) und damit die bereitsstarke Präsenz des Unternehmens in Europa weiter zu erhöhen", erklärtMauro de Lellis, Mitbegründer von Dema Service. "Durch dieKombination unserer umfassenden lokalen Marktkenntnis mit demweltweiten Netzwerk von C.H. Robinson sind wir in der Lage, unserenKunden erstklassigen Service zu bieten."C.H. Robinson wird Dema Service in seine europäische Abteilung fürLandverkehr und seine einheitliche globale Technologieplattform,Navisphere®, integrieren.Über C.H. RobinsonBei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung desglobalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unsererMitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unserenKunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Alseiner der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-PartyLogistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk einbreites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing vonFrischwaren und Managed Services bereit. C.H. Robinson gehört inEuropa zu den führenden Spediteuren und Unternehmen fürStraßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetzin der gesamten Region. Die Mitglieder unseres Teams in Europabeherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau vonBeziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen.Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leistenjährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt.C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA,und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.chrobinson.de/de-de/, oder sehen Sie sich unserUnternehmensvideo an.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird,ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zurbesseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die imOriginal veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalbÜbersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichungab.Über Dema ServiceDema Service ist ein führender Truck-Brokerage-Anbieter in Europa.Das Unternehmen bietet auch Speditions- und andereLogistikdienstleistungen an. Dema Service wurde 2004 gegründet undsitzt in Pescara, Italien.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Moritz FreibergerTel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -38chrobinson@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: C.H. Robinson, übermittelt durch news aktuell