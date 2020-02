C.H. Robinson Europe vergrößert seinen Standort in Köln

Köln (ots) - C.H. Robinson, einer der weltweit größten Third-Party-Logistics undSupply Chain Management Provider, reagiert mit der Eröffnung eines größerenRegionalbüros in Köln auf das Wachstum der Logistik-Branche in der Rheinregion.Bereits im vergangenen Jahr eröffnete C.H. Robinson die Niederlassung in Kölnund damit den sechsten Standort in Deutschland. Weitere Niederlassungenhierzulande sind die Speditionsbüros in Hamburg, Frankfurt (Main), München,Stuttgart und Tuttlingen.Der Umzug des Transportbüros in größere Räumlichkeiten spiegelt das starkeWachstum der Logistik-Branche in der Region wider. Hier profitiert dasUnternehmen von hervorragender Verkehrsinfrastruktur für die In- undOutbound-Logistik und die Verfügbarkeit erfahrener Talente, um auf dieBedürfnisse der Kunden einzugehen und stets die Lieferkette zu optimieren.Zur Optimierung der Supply Chain setzt C.H. Robinson schon seit langem aufdigitale Lösungen. Die weltweit verfügbare und täglich weiterentwickeltePlattform Navisphere® arbeitet mit Machine-Learning-Algorithmen und KünstlicherIntelligenz, sodass Unternehmen ihre Kosten senken, ihre Pünktlichkeit verbessenund steigende Transportvolumina managen können. Die 3PL-Lösung optimiertLogistik sowie Kosten selbstständig, visualisiert laufende Prozesse und fügtsich so nahtlos in das bestehende SCM ein."Ich bin stolz darauf, dass wir innerhalb eines Jahres ein so positives Wachstumvermerken können. Dieser Umzug zeigt, dass die Wahl des Standorts Köln mitseiner hervorragenden Verkehrsinfrastruktur und Verfügbarkeit von Experten dierichtige Entscheidung war. Wir erkennen die Bedürfnisse der Logistik-Branche inder Region und freuen uns, diese nun mit unserem wachsenden Team ansprechen zukönnen", sagt Winfried Netzer, Leiter des deutschen Betriebs am Standort Köln."An unserem Standort in Köln treffen branchenführende Technologie und ein stetigwachsendes Team auf eine zentrale Lage innerhalb Europas. Das Team kann direktvor Ort mit unseren Kunden zusammenarbeiten und diese bei der Optimierung ihrerLieferkette unterstützen. Ich freue mich, dass wir in so kurzer Zeit diesenErfolg verzeichnen können und blicke gespannt auf die zukünftigenEntwicklungen", fügt Jeroen Eijsink, CEO von C.H. Robinson, hinzu.Bildmaterial finden Sie unter: https://bit.ly/324xTFnÜber C.H. RobinsonBei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalenHandels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter,Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen,intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größtenexternen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir überunser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen,Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. Die Mitglieder unseresTeams in Europa beherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau vonBeziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen. DasUnternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden aneine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinenHauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.de/de-de/, odersehen Sie sich unser Unternehmensvideo an:https://www.chrobinson.com/en-us/About-Us/.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Annette Hermann / Markus WildTel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -52 / -51chrobinson@hbi.dewww.hbi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/109845/4522763OTS: C.H. RobinsonOriginal-Content von: C.H. Robinson, übermittelt durch news aktuell