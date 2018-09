C-Com Satellite: Ist das wirklich alles?

Der C-Com Satellite-Schlusskurs wurde am 06.09.2018 an der Heimatbörse Venture mit 1,03 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Nach einem bewährten Schema haben wir C-Com Satellite auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von C-Com Satellite für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält C-Com Satellite für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist C-Com Satellite insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist C-Com Satellite mit einem Wert von 33,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hardware" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 48,64 , womit sich ein Abstand von 31 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die C-Com Satellite-Aktie ein Durchschnitt von 1,12 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,03 CAD (-8,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,07 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der C-Com Satellite-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. C-Com Satellite erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.