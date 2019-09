C Cheng: Dies ist jetzt besonders wichtig

Am 29.09.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie C Cheng an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 1.52 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Die Aussichten für C Cheng haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. C Cheng weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,14 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 2,31 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von C Cheng für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält C Cheng für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist C Cheng insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,83 liegt C Cheng unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent). Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist einen Wert von 455,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.