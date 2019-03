C C Land: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prada":

C C Land notiert aktuell (Stand 20:37 Uhr) mit 1,81 HKD mehr oder weniger unverändert (+0.18 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir C C Land einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob C C Land jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,1 % ist C C Land im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,19 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. C C Land zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der C C Land-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,84 HKD mit dem aktuellen Kurs (1,81 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -1,63 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,82 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,55 Prozent Abweichung). Die C C Land-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.