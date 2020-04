C C Land: Was noch aussteht!

Per 06.04.2020, 21:31 Uhr wird für die Aktie C C Land am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 1.79 HKD angezeigt.

Unser Analystenteam hat C C Land auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt C C Land mit einer Rendite von -0,59 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,78 Prozent. Auch hier liegt C C Land mit 3,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist C C Land mit einem Wert von 16,5 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29 , womit sich ein Abstand von 43 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: C C Land hat mit einer Dividendenrendite von 1,14 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.41%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -3,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die C C Land-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.