C&A steigert Umsatz und expandiert online

Frankfurt/Main (ots) - Die Textilhandelskette C&A wächst wiederund verdient Geld. "Wir haben in Europa like for like den Umsatz umvier Prozent gesteigert", sagt der neue Europa-Chef Alain Caparrosdem in Frankfurt erscheinenden Fachmagazin TextilWirtschaft (dfvMediengruppe).Caparros, der im August 2017 vom Chefsessel des KölnerLebensmittelhändlers Rewe zu C&A gewechselt war, kündigt zahlreicheVeränderungen innerhalb des Unternehmens an, um nach schwächerenJahren Wettbewerbern wie Aldi, Primark oder H&M Kunden abzuwerben. Sostartet das Unternehmen in elf Ländern zusätzlich online. C&A, soCaparros, müsse "frecher und aggressiver auftreten".Zum vergangenen Geschäftsjahr sagt Caparros: "Wir haben in jedemLand Marktanteile hinzugewonnen." C&A habe 2017 europaweit 0,1Prozentpunkte zugelegt auf einen Marktanteil von 7,3 Prozent, inDeutschland sei ein Plus um 0,2 Prozentpunkte auf 7,9 Prozenterreicht worden. Diese Marktanteilszahlen beziehen sich nachFirmenangaben auf das Segment Oberbekleidung, Unterwäsche undStrümpfe in den europäischen C&A-Kernmärkten wie Deutschland,Holland, Belgien und Schweiz. "Wir sind dabei, Terrainzurückzuerobern", so der CEO. Traditionell gibt dasFamilienunternehmen der Brenninkmeijers weder konkrete Umsätze nochErgebnisse bekannt."Unsere Conversion Rate ist gestiegen, die Kunden kaufen mehr proEinkaufsbon. Weil das Angebot besser geworden ist. Parallel haben wirdie Kosten reduziert", erklärt Caparros. Online sei das Unternehmenum 14 Prozent gewachsen, sowohl in Deutschland, als auch in ganzEuropa.Caparros zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden: "Die Renditewar ebenfalls gut, auch in Deutschland. Sie erkennen das schon daran,dass wir die verdoppelten Investitionen daraus finanzieren können."In diesem Jahr will das Unternehmen in 134 seiner Häuser in Europainvestieren, somit fast in jedes zehnte."C&A hat großes Potential am Markt", sagte Caparros der TW. DieKette sei jedoch "zu vernunftgesteuert" und wolle "stylisher" werden.Zum anderen "werden wir mit ausgewählten Angeboten auf dasPreisniveau der Discounter gehen", kündigt er an. Ähnliches hatteCaparros zuvor bei Rewe mit Preiseinstiegsprodukten erfolgreichumgesetzt.Zu Meldungen, wonach die Brenninkmeijers für das Unternehmenexterne Investoren suchten, äußerte sich Caparros nicht konkret. "Dasist eine Sache der Familie. Jeder, der dazu beitragen kann, dass wirErfolg haben, ist uns willkommen."Um das Online-Wachstum fortzusetzen, hat das Unternehmen einenzusätzlichen europäischen Online-Shop gestartet. Über diese Plattformin englischer Sprache mit einheitlichen Euro-Preisen hat dasUnternehmen zusätzlich E-Shops in elf Märkten freigeschaltet. InKroatien, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, derTschechischen Republik und Ungarn ergänzt der neue "EU Shop" diebereits vorhandene stationäre Präsenz.Erstmals in seiner Geschichte startet C&A zudem online inDänemark, Finnland, Griechenland und Schweden, wo es keinestationären C&A-Läden gibt. Damit ist der C&A in 22 europäischenLändern vertreten.