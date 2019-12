Die C&A Foundation und C&A spenden 200.000 EUR an brotZeit e.V. / Gründerin Uschi Glas nimmt Spendencheck für benachteiligte Kinder entgegen (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit seiner Gründung 1841 setzt sich C&A für wohltätige Zweckeein. So auch in München: Der Verein brotZeit e.V. erhielt am 12. Dezember 2019eine Spende in Höhe von 200.000 Euro von der C&A Foundation und C&A. Uschi Glas,Schauspielerin sowie Gründerin und Schirmherrin des Vereins, nahm den Scheck imPrisco Haus persönlich entgegen. Glas setzt sich seit Vereinsgründung im Jahr2009 mit ihrem Team dafür ein, dass weniger Kinder hungrig die Grundschulebesuchen müssen. In mehr als zehn deutschen Großstädten und Ballungsgebietenbietet der Verein mit Hilfe von engagierten Ehrenamtlichen sowie Großspendernjeden Morgen ausgewogene Frühstücksbuffets für Grundschüler an. Insgesamtversorgt brotZeit e.V. so täglich über 10.600 Kinder.Mit Unterstützung der C&A Foundation und dem Programm "C&A together" fiel dieWahl der diesjährigen Weihnachtsspende auf den in München gegründeten Verein."Laut UN kommt jeder vierte deutsche Grundschüler ohne Frühstück in die Schule.Die Kinder können sich in Folge kaum konzentrieren, sind aggressiv odererbringen schlechte Schulleistungen. Dank brotZeit erhalten die Kinder einausgewogenes Frühstück, starten motiviert in den Tag und bekommen gleichzeitignoch wertvolle Betreuungszeit durch dessen Ehrenamtliche", sagt Hans-PeterEnnemoser, Leiter Marketing C&A Deutschland, bei der Scheckübergabe in München.Die Spendenaktion ist Teil des C&A-Programms "C&A together", mit dem dasUnternehmen lokale und nationale Initiativen unterstützt, die sich um das Wohlvon Kindern und Jugendlichen kümmern. Finanziell gefördert wird "C&A together"von der C&A Foundation, die dafür in diesem Jahr insgesamt drei Millionen Eurozur Verfügung stellt. C&A Deutschland entschied sich unter den vielenförderungswürdigen und engagierten Projekten für brotZeit e.V. Der zehn Jahrealte Verein konnte seit Gründung schon über 8,6 Millionen Essen an über 225Schulen ausgeben. Bei dem Projekt werden die Grundschüler nicht nur mit einerMahlzeit versorgt, sondern von engagierten Helfern - zumeist Rentnern, die sichim Ruhestand sinnvoll engagieren wollen - betreut. So fungieren sie oftmalsnicht nur als Ersatz-Oma und -Opa, sondern auch als Schlichter und Integratoren,die die Schulen dahingehend entlasten.Weitere Informationen zu brotZeit e.V. finden Sie unter:https://www.brotzeitfuerkinder.com/Über C&A FoundationC&A Foundation ist eine Unternehmensstiftung, die sich für einen Wandel in derModewelt einsetzt. Sie bietet ihren Partnern finanzielle Unterstützung,Fachwissen und Vernetzung, um die Textilindustrie für die Menschen zuverbessern.Über C&A EuropaMit mehr als 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 31.000Mitarbeitern ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&Abegrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen Filialen und bietetMode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zuden europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.comPressekontakt:C&A EuropeJens VölmickeT +49 211 9872 5264jens.voelmicke@canda.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112929/4466725OTS: C&A Europe (cunda.de)Original-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell