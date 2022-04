CYPHER LEARNING unterstützt rumänischen Verband bei der Umgestaltung der Bildung durch Technologie

Oradea, Rumänien (ots/PRNewswire) -Die Nistor Bădiceanu Association wird die Plattform von CYPHER LEARNING nutzen, um Lehrerfortbildungen anzubieten - mit dem Ziel, einkommensschwache Schüler*innen zu unterstützen und ihnen die Fortsetzung ihrer Ausbildung zu ermöglichenCYPHER LEARNING (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508982-1&h=552334522&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508982-1%26h%3D3145062731%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cypherlearning.com%252F%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dweb%2526utm_campaign%253Dromania%26a%3DCYPHER%2BLEARNING&a=CYPHER+LEARNING), ein führender Anbieter von Lernplattformen für Schulen, Universitäten und Organisationen auf der ganzen Welt, gab heute seine Unterstützung für die Nistor Bădiceanu Association (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508982-1&h=3657576060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508982-1%26h%3D2927985667%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.elearning-anb.ro%252F%26a%3DNistor%2BB%25C4%2583diceanu%2BAssociation&a=Nistor+B%C4%83diceanu+Association) und ihr sozialwissenschaftliches Projekt „Together we transform the school" bekannt. Dieses Projekt zielt darauf ab, rumänischen Lehrkräften und Schulverwaltern Ressourcen zur Verfügung zu stellen und bewährte Verfahren zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, den Schülern*innen, insbesondere in einkommensschwachen Gebieten, eine qualitativ hochwertige Bildung zu bieten.Die Hauptaktivitäten der Vereinigung sind die Erstellung von Bildungsmaterialien über eine Lernplattform und die Möglichkeit für Schüler*innen, sich unabhängig von der Unterrichtsumgebung (persönlich oder online) weiterzubilden. CYPHER LEARNING hat dem Verband MATRIX LMS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3508982-1&h=2578113736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3508982-1%26h%3D2425907428%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cypherlearning.com%252Fmatrix%253Futm_source%253Dpr-newswire%2526utm_medium%253Dweb%2526utm_campaign%253Dromania%26a%3DMATRIX%25C2%25A0LMS&a=MATRIX+LMS) zur Verfügung gestellt, seine intelligente Lernplattform für Organisationen, die zur Erstellung von Lernmaterialien und zur Schulung von Lehrkräften in innovativen Lehrmethoden genutzt werden soll.Das Projekt „Together we transform the school" wird von der Europäischen Union (EU) finanziert und fördert innovative pädagogische Ansätze, die an die Lernbedürfnisse der heutigen digital nativen Schüler*innen angepasst sind. Eines der Ziele des Projekts ist es, mindestens 400 Lehrkräfte aus 20 städtischen und ländlichen Schulen des Kreises Bihor in Rumänien in der Anwendung hybrider pädagogischer Methoden (Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht) zu schulen. Für diese Lehrkräfte ist die Teilnahme an dem Programm kostenlos. Die Programmleiter werden MATRIX auch nutzen, um herausragende, von Lehrkräften erstellte E-Learning-Lektionen zu präsentieren, mit dem Ziel, bewährte Verfahren mit Lehrkräften im ganzen Land zu teilen.„Unser Projekt soll Lehrkräften helfen, ihren Unterricht besser an die aktuellen, stärker digital geprägten Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen", so Alin Bădiceanu, Gründer der Nistor Bădiceanu Association. „Die Lernplattform, für die wir uns entschieden haben, kann sowohl die berufliche Entwicklung von Lehrkräften im Hinblick auf die Herausforderungen des hybriden Klassenzimmers unterstützen, als auch das Lernen für die Schülerinnen und Schülern später interessanter machen."Graham Glass, CEO von CYPHER LEARNING, sagte: „Wir freuen uns, mit der Nistor Bădiceanu Association zusammenzuarbeiten, um die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, ihren Schülerinnen und Schülern die beste Ausbildung zu bieten. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit für Lehrkräfte, Lernplattformen in ihrem Unterricht einzusetzen und ihre Schülerinnen und Schüler zum Weiterlernen zu ermutigen."Für weitere Informationen über CYPHER LEARNING Produkte besuchen Sie bitte www.cypherlearning.com oder schreiben Sie eine E-Mail info@cypherlearning.com.Informationen zu CYPHER LEARNINGCYPHER LEARNING bietet eine intelligente Lernplattform, die es Schulen, Unternehmen und Unternehmern ermöglicht, die Online-Ausbildung neu zu gestalten und die besten Lernerfahrungen zu liefern. CYPHER LEARNING bietet Lösungen für alle wichtigen E-Learning-Bereiche: NEO LMS für K-20, MATRIX LMS für Unternehmen und INDIE LMS für Unternehmer. CYPHER LEARNING unterstützt mehr als 40 Sprachen und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, auf die sich Millionen von Nutzern verlassen. Informationen zur „Nistor Bădiceanu" AssociationDie „Nistor Bădiceanu" Association hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Produkte auf der Grundlage des Lehrplans zu fördern, Schüler*innen und Lehrkräfte zu unterstützen und innovative und effiziente Modelle auf den rumänischen Online-Kursmarkt zu bringen.