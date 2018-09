CX Network: Verwenden Sie Daten und nicht das Kundenfeedback, um Ihre CX-Strategie zukunftssicher zu machen

London (ots/PRNewswire) -In einem kürzlich geführten Interview mit CX Network sagte AnnaMetsäranta, Leiterin der Abteilung Automated Remote CustomerExperience bei Nordea, dass die Verwendung von Daten für dieZukunftssicherung Ihrer digitalen Kundenstrategie weitaus wertvollerist als das Sammeln von qualitativ hochwertigem Kundenfeedback. Siesagte, dass es für Unternehmen entscheidend ist, detaillierteKundendaten zu sammeln, wenn sie ihren Wettbewerbsvorteilaufrechterhalten und ihre digitalen CX-Strategien zukunftssichermachen möchten.Mit der wachsenden Omnichannel-Kundenerfahrung haben Kunden nunmehr Möglichkeiten als je zuvor, ihr Feedback abzugeben. AnnaMetsäranta sagt jedoch, dass es nicht mehr ausreicht, Ihre Kunden zufragen, was sie wollen, wenn sie Ihre zukünftige Kundenerfahrungplanen, denn den Kunden sind ihre eigenen Bedürfnisse nicht immervoll bewusst. Durch Big Data ein tiefgreifendes Verständnis desKunden zu erlangen, ist entscheidend, wenn man eine aussagekräftigeEinschätzung des zukünftigen Kundenverhaltens vornehmen möchte."Ich gehe die Dinge gerne an, indem ich die Daten betrachte, dennDatenanalysen sind genauer als die qualitative Kundenforschung. WennSie Ihre aktuellen Daten analysieren, können Sie Informationenaufdecken, die der Kunde Ihnen nicht mitteilen kann, undautomatisierte Tools wie Datenanalyselösungen bieten eine riesigeMenge an Kundeninformationen," sagt Anna Metsäranta.Wenn Kundendaten als Grundlage für eine digitale Strategie genutztwerden sollen, ist es wichtig, dass Sie sich kein zu breitesDatenspektrum ansehen. Es ist wichtig, dass Sie genau wissen, wofürbestimmte Daten verwendet werden, um bedeutsame Erkenntnisse aus denInformation ziehen zu können."Im Bereich Kundenservice verfolgen wir genau, wo unsere Kundensind und wie sie uns kontaktieren. Es ist interessant, sich Datenüber die historischen Trends anzusehen und herauszufinden, wie sichKunden zwischen den Kanälen hin und her bewegen sowie herauszufinden,ob man nachvollziehen kann, warum diese Wechsel geschehen und fürwelche Kundensegmente Sie einen viel größeren Einblick in die Zukunftgewinnen können", sagt Anna MetsärantaAnna Metsäranta, Leiterin der Abteilung Automated Remote CustomerExperience bei Nordea wird auf unserer kommenden Veranstaltung CXTransformation: Nordics Summit zum Thema "Nordeas virtuellerAssistent 'Nova'": Der Beginn eines AI-Ökosystems" einschließlicheiner Diskussion über "Was kommt als nächstes? Im Angesicht einerautomatisierten Zukunft mutig sein." sprechen. Laden Sie hier dievollständige Agenda der Veranstaltung herunter:https://bit.ly/2MMkoBdWenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine Reservierung fürdiese Veranstaltung vornehmen möchten, kontaktieren Sie bitte: OliviaTimmins, Tel.: +44(0)207-036-1300 oder per E-Mail anenquire@iqpc.co.uk.Original-Content von: CX Network, übermittelt durch news aktuell