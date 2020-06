CWT: Klartext!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie CWT, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.06.2020, 11:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.132 HKD.

Die Aussichten für CWT haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei CWT konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält CWT auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CWT liegt bei einem Wert von 9,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 58,43) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist CWT damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen CWT. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.