CV Magazine zeichnet Sentry PM(TM) als beste Direct Lending-Lösung aus

Portfolio-Management-System von ClearStructure FinancialTechnology liefert flexible webbasierte Lösung für Direct LendersDanbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - ClearStructure FinancialTechnology gibt mit Stolz bekannt, dass seinPortfolio-Management-System Sentry PM die Auszeichnung als "BestDirect Lending Solution of 2017" erhalten hat. Mit Sentry PM könnendirekte Kreditgeber ein Komplettsystem nutzen, dass den gesamtenRechercheaufwand und operativen Bedarf abdeckt, von Due Diligenceüber die Kreditüberprüfung bis hin zur täglichen Verwaltung einesjedes Darlehens. Die inhärente Flexibilität des Produkts erlaubt denDirect Lenders, die Struktur der Darlehen maßgeschneidert an diespezifischen Bedürfnisse ihrer Kreditnehmer anzupassen.CV Magazine wird von einem Team aus Wirtschaftsexperten, Beraternund Insidern aufgelegt und versorgt seine Leser mit aktuellenInformationen zu Geschäftsstrategien und Analysen, unternehmerischenFallstudien und neu aufkommenden Trends für Führungskräfte undEntscheidungsträger in der Wirtschaft. Die Technology InnovatorAwards wurden ins Leben gerufen, um jene Individuen, Abteilungen undFirmen zu würdigen und auszuzeichnen, die mit ihrem innovativenDenken und Engagement für Technologie die Entwicklung des heutigenGeschäftsumfelds prägen. Die jeweiligen Gewinner werden durchStimmabgabe über das Netzwerk der angesehenen Branchenpartner desMagazins und rigorose und gründliche hausinterne Rechercheprozesseermittelt.Laura Hunter, Koordinatorin des Preisvergabeverfahrens,kommentiert: "Die seit mittlerweile drei Jahren vergebenen TechnologyInnovator Awards würdigen auch 2017 wieder die talentiertenEinzelpersonen, Teams und Firmen, die das Rückgrat dieser dynamischenIndustrie bilden. Wer hier letztendlich als Preisträger hervorgeht,kann sicher sein, dass er sich diese Anerkennung wohlverdient hat"."ClearStructure hat sich in den letzten Jahren auf den DirectLending-Markt konzentriert, um den Anforderungen dieser aufstrebendenBranche besser gerecht werden zu können. Die jetzige Auszeichnung istein Beweis für die harte Arbeit und Innovationskraft, die dasClearStructure Team einbringt", erklärt Jeremy Hintze, COO vonClearStructure.Informationen zu ClearStructure Financial Technology:ClearStructure Financial Technology liefert modernsteTechnologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in derInvestmentbranche annehmen. Die Sentry-Lösung bietet Managern diekomplette Front-to-Back-Office Funktionalität auf einer einzigenPlattform für alle denkbaren Anlageformen. Die Sentry-Produktsuitevon ClearStructure wird mittlerweile von zahlreichen der bekanntestenund größten Finanzinstitutionen und Investitionsunternehmen der Welteingesetzt. Weitere Informationen zu ClearStructure und zum Sentry PMSystem finden Sie unter: www.clearstructure.com.