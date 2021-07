CVS beginnt mit dem nationalen Vertrieb von Rritual Superfoods in wichtigen Märkten

Quelle: IRW Press

Die Linie von Rritual wird im neu gestarteten CVS HealthHUB in Boston, New York, Atlanta, Dallas, Miami, Tampa, Chicago und weiteren Städten eingeführt

VANCOUVER, 30. Juli 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTCQB) freut sich, ankündigen zu können, dass in den kommenden Wochen die Premium-Marke des Unternehmens für funktionelle Superfoods in CVS-Läden in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung