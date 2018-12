CVS: Meinungen?

Per 17.12.2018, 20:26 Uhr wird für die Aktie CVS am Heimatmarkt London der Kurs von 6,77 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitseinrichtungen".

CVS haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,48 liegt CVS unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche "Health Care Facilities & Svcs" weist einen Wert von 54,69 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: CVS erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das CVS-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1260 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 89,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 666 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. CVS erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber CVS. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält CVS daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält CVS von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.