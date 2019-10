CVS Health: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie CVS Health, die im Segment "Gesundheitsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.10.2019, 07:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 62.2 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir CVS Health auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: CVS Health erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 20 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 18 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (78,48 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 62,14 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. CVS Health erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,92 liegt CVS Health unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist einen Wert von 69,46 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: CVS Health erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 13,19 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,43 Prozent im Branchenvergleich für CVS Health bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,27 Prozent im letzten Jahr. CVS Health lag 31,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.