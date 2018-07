CVS: Aktienanalyse vom 24.07.2018: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie CVS aus dem Segment "Gesundheitseinrichtungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 23.07.2018 ein Kurs von 1139 GBP geführt.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,4 % ist CVS im Vergleich zum Branchendurchschnitt Health Care Facilities & Svcs (1,72 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,32 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

