CVR Energy: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie CVR Energy, die im Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.06.2020, 19:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 21.98 USD.

Wie CVR Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CVR Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um CVR Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist CVR Energy mit einem Wert von 11,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 387,92 , womit sich ein Abstand von 97 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei CVR Energy aktuell 7,6. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". CVR Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.