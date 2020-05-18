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REALORD GRP HLDGS HD -,1. - CUV: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.05.20 08:46
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN REALORD GRP HLDGS HD -,10 CUV BMG7403L1046 AB/FROM ONWARDS 18.05.2020 08:07 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,525 €
|0,52 €
|0,005 €
|+0,96%
|18.05./09:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG7403L1046
|A12B6H
|0,56 €
|0,45 €
= Realtime
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