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REALORD GRP HLDGS HD -,1. - CUV: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.05.20 08:46
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN REALORD GRP HLDGS HD -,10 CUV BMG7403L1046 AB/FROM ONWARDS 18.05.2020 08:07 CET

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